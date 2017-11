Paulo Sousa assina pelos chineses do Tianjin Quanjian

Mário Aleixo - RTP 06 Nov, 2017, 12:23 / atualizado em 06 Nov, 2017, 12:23 | Futebol Internacional

Paulo Sousa, 47 anos, estava sem clube desde que deixou os italianos da Fiorentina no final da época passada.



O Quanjian subiu no último ano à primeira divisão chinesa e terminou a competição em terceiro lugar esta época, a apenas dez pontos do campeão, o Guangzhou Evergrande.



A superliga chinesa é disputada por dezasseis equipas e decorre entre março e outubro.



No conjunto chinês, jogam o antigo médio belga do Benfica Axel Witsel, o internacional brasileiro Alexandre Pato e o francês Anthony Modeste.



"Todos sabem que o presidente do clube investiu apaixonadamente no futebol. Ele quer continuar a desenvolver o clube e por isso procurou a minha ajuda", afirmou Paulo Sousa durante a apresentação, citado pela imprensa chinesa.



O técnico português disse ter "algum conhecimento" sobre o clube, revelando que assistiu a 12 jogos do Tianjin Quanjian antes de rumar à China.



Antigo internacional português, Paulo Sousa jogou no Benfica, Sporting, Juventus, Borussia Dortmund, Inter Milão, entre outros clubes.



Como técnico, o português passou, entre outros, pela Fiorentina, pelos ingleses do Queens Park Rangers, Swansea City e Leicester City, os suíços do Basileia, pelos quais se sagrou campeão, além de ter orientado a seleção portuguesa de sub-16



André Villas-Boas é o outro técnico português a treinar na primeira divisão chinesa, no vice-campeão Shanghai SIPG.