Pedida prisão para Ancelotti por alegada fuga ao fisco

Segundo comunicado do Ministério Público de Espanha, Ancelotti é acusado de ter defraudado as finanças espanholas com proveitos provenientes de direitos de imagem, um rendimento que terá ocultado em empresas de fachada.O treinador italiano, de 64 anos, declarou o domicílio em Espanha para efeitos fiscais, nos rendimentos obtidos pelo trabalho no Real Madrid, mas omitiu o rendimento dos direitos de imagem, que cedeu a outras empresas.Carlo Ancelotti, um dos treinadores com melhor palmarés mundial, orientou pela primeira vez os ‘merengues’ entre 2013 e 2015, regressando ao clube em 2021, cumprindo agora a sua terceira temporada na segunda passagem.