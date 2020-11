Pedro Martins elogia "consistência" que vale ao Olympiacos recorde defensivo

“É a demonstração clara e inequívoca da consistência e equilíbrio desta equipa", resumiu o técnico luso do Olympiacos.



O campeão grego tem um registo melhor do que os espanhóis do Atlético de Madrid, os suíços do Young Boys e os checos do Slavia Praga, que têm dois golos sofridos, enquanto os franceses do Paris Saint-Germain, os escoceses do Glasgow Rangers e os turcos do Alanyaspor já encaixaram três tentos.



"Tem muito que ver com o processo inserido no nosso jogo. De facto, nós temos demonstrado uma coesão e uma consistência muito grandes e o sucesso parte muito daquilo que nós determinamos como o nosso processo no seu global”, acrescentou, citado em comunicado da sua assessoria de imprensa.



O conjunto do Pireu comanda a Liga grega com 16 pontos em seis jornadas, resultado de cinco vitórias e um empate.



Pedro Martins elogiou o trabalho de “toda a gente” numa equipa “liderante” e na qual todos “sabem o que fazer em campo”.



“Para lá da qualidade técnica e tática dos jogadores, e da sua inteligência (e nós temos jogadores de grande qualidade, que é o mais importante), quero referir que a consistência e equilíbrio que temos nestes dois anos são fruto do nosso processo e modelo de jogo”, reforçou.



Na época passada, os pupilos de Pedro Martins sofreram somente 16 golos em 36 jogos, o que resultou numa média de 0,44 tentos sofridos por encontro, registo somente superado pelos azeris do Qarabag, Slavia Praga e os israelitas do Maccabi Tel-Aviv.



“O que está a acontecer não é por acaso, tal como não foram por acaso os números do ano passado”, concluiu.