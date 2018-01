Pelé diz ser impossível amar o futebol e não ser admirador de Ronaldinho Gaúcho

Lusa 17 Jan, 2018, 18:52 | Futebol Internacional

“Ronaldinho, puseste um sorriso no rosto de todos. Espero que consigas enfrentar todos os desafios da vida, como fizeste nos relvados”, escreveu o antigo ponta de lança brasileiro na sua conta do ‘instagram’.



Apesar de há dois anos não jogar a nível profissional, Ronaldinho, através do seu irmão, tornou oficial que irá 'pendurar as botas' este ano, embora tenha feito saber que irá participar em vários jogos de caráter particular ainda por definir.



O último clube em que jogou a nível profissional foi o Fluminense, em 2015, e desde então só participou em jogos particulares ou de beneficência.



O melhor jogador brasileiro da atualidade, Neymar, também rendeu homenagem a Ronaldinho através das redes sociais: “Recordar-me-ei sempre da tua alegria em campo. Deixaste um legado que dificilmente será superado no futebol arte.”