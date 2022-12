Pelé internado mas "estável" após infeção respiratória

“Edson Arantes do Nascimento, identificado em setembro de 2021”, avançou este sábado o hospital, num boletim clínico “Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infeção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h”.Um dia antes, a equipa médica avançou que estava a reavaliar “a terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021”,“O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento”, acrescentava o boletim.Na sexta-feira, a estrela do futebol brasileiro escreveu no Instagram:Segundo a Folha de São Paulo, Pelé chegou ao hospital na terça-feira com um quadro de inchaço generalizado, edema e insuficiência cardíaca descompensada.Além do cancro,: uma para a colocação de uma prótese no quadril e outras duas para a corrigir.Nascido a 23 de outubro de 1940 em Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento ficou conhecido em todo o mundo como Pelé. Foi o único jogador a conquistar três Copas do Mundo: Suécia, em 1958; Chile, em 1962; e México, em 1970.