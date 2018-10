Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Out, 2018, 11:32 / atualizado em 12 Out, 2018, 12:15 | Futebol Internacional

Após o jogo e a vitória de quinta-feira com a Polónia (3-2), a contar para a Liga das Nações, a seleção nacional ficou sem Pepe e Bernardo Silva para o duelo de domingo com a Escócia, de caráter particular.





Os dois jogadores, titulares frente aos polacos, foram dispensados dos trabalhos da equipa das quinas, por opção de Fernando Santos.





O central Pepe, que viu um cartão amarelo aos 74 minutos no encontro com a Polónia, poderia jogar com a Escócia, mas seria sempre baixa para o próximo jogo da seleção no grupo 3 da Liga das Nações, quando a equipa das quinas visitar a Itália, em 17 de novembro.





Desta forma o defesa-central, de 35 anos e o extremo de 24 anos vão regressar mais cedo aos trabalhos dos seus clubes, Besiktas e Manchester City.