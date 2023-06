Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence Taça de Angola pela terceira vez seguida

Tiago Azulão, aos 16 e 25 minutos, e Carlinhos, aos 78, garantiram a vitória do Petro, perante uma Académica do Lobito que atingiu pela primeira vez a final da Taça.



Com este triunfo, o treinador luso conduziu os campeões angolanos à revalidação de um troféu que já conquistaram 14 vezes e à segunda 'dobradinha' consecutiva, em virtude da recente conquista do Girabola, tal como tinha sucedido em 2021/22.