Petro defronta Black Bull na Liga dos Campeões africanos

Segundo o sorteio realizado, na cidade do Cairo, Egito, o jogo da estreia disputa-se entre os dias 9 e 11 de setembro, em território moçambicano, sendo que o jogo da segunda mão acontece uma semana depois, em Luanda.Ambos campeões nacionais pelos seus países defrontam-se pela primeira vez.Na edição passada da competição, os angolanos do Petro de Luanda alcançaram as meias-finais, onde foram eliminados pelo Wydad, de Marrocos.Por seu lado, o 1.º de Agosto inicia a prova em Lusaka, diante do Red Arrows da Zâmbia.A primeira mão disputa-se entre os dias 9 e 11 de setembro, na Zâmbia, e uma semana depois, os angolanos recebem os zambianos, em Luanda.