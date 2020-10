Polícia faz buscas na federação alemã de futebol por suspeita de fraude

As instalações da Federação Alemã de Futebol (DFB) e as residências de seis atuais e antigos funcionários foram esta quarta-feira alvo de buscas, no âmbito de uma investigação por suspeitas de fraude e evasão fiscal, informou o ministério público.