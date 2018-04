Portugal caiu para o quarto lugar do "ranking" da FIFA

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Abr, 2018, 12:47 / atualizado em 12 Abr, 2018, 12:47 | Futebol Internacional

A Bélgica saltou da quinta para a terceira posição, ultrapassando, além de Portugal (que fechava o pódio da hierarquia da FIFA desde 14 de setembro de 2017 e caiu para o quarto posto), a Argentina, vice-campeã mundial, atual quinta posicionada.



A Espanha, adversária de equipa lusa na fase final do Mundial2018, protagonizou outra das quedas entre os 10 primeiros colocados, do sexto para o oitavo lugar, tendo sido ultrapassada pela Suíça (quinta) e a França (sexta).



A Polónia teve uma queda ainda mais pronunciada, da sexta para a 10ª posição, imediatamente atrás do Chile (nono), enquanto o Brasil manteve-se no segundo lugar do "ranking", mesmo tendo vencido a Alemanha em jogo particular, por 1-0.



O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz e último adversário de Portugal no Grupo B do Campeonato do Mundo, desceu três lugares, para 36º, ao passo que Marrocos, que a equipa das quinas também vai defrontar no torneio mundial, permaneceu na 42ª posição, enquanto o Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte, subiu três posições, para o 53º.



Cabo Verde continua a assumir-se como o melhor dos países de expressão portuguesa, depois do Brasil, tendo subido do 61º para o 58º posto, em contraponto com a Guiné-Bissau, que tombou oito lugares, para 104º, à frente de Moçambique (106º), Angola (138ª), São Tomé e Príncipe (187º) e Timor-Leste (190º).