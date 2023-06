Portugal defronta campeã europeia Inglaterra em jogo de preparação

O encontro entre Portugal e a Inglaterra está agendado para as 15:15 (hora de Lisboa) no Estádio MK, em Milton Keynes, a 70 quilómetros de Londres, segundo informou a FPF.



Antes de viajar para a Nova Zelândia, a equipa orientada por Francisco Neto, que se concentra em 19 de junho, na Cidade do Futebol, em Oeiras, jogará ainda com a Ucrânia, em 07 de julho, no Estádio do Bessa.



Em declarações à assessoria de imprensa da FPF, o selecionador Francisco Neto sublinhou a importância de defrontar uma equipa forte como a Inglaterra na preparação para o Mundial, competição na qual Portugal fará a sua estreia.



"É um jogo muito difícil que acontecerá após as duas primeiras semanas do nosso estágio. Irá ajudar-nos a perceber o estado da equipa nesse momento. Será um indicador precioso, sabendo que, após o jogo, faltarão três semanas de trabalho para a nossa estreia no Mundial", disse.



Francisco Neto, que no final de maio anunciou as 23 convocadas para o Mundial, disse que jogar contra a atual campeã europeia "é sempre um privilégio", e acrescentou: "O jogo irá, de certa forma, simular o nível de dificuldade que vamos encontrar na Nova Zelândia".



O selecionador de Portugal espera uma Inglaterra "fortíssima" e lembrou que a equipa tem feito um percurso incrível desde que a treinadora Sarina Wiegman assumiu funções".



"Nos últimos tempos, só perderam frente ao Brasil. É uma equipa poderosa, muito dominadora, apesar das ausências de algumas jogadoras. Tem um leque de atletas acima da média, que jogam em campeonatos muito competitivos. Esse contexto de exigência e dificuldade máximas vão certamente fazer crescer as nossas jogadoras",disse.



Portugal nunca venceu a seleção inglesa, com a qual disputou nove encontros, tendo somado sete derrotas e dois empates, com quatro golos marcados e 23 sofridos.



No Mundial2023, que decorre entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia, Portugal defrontará na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), o Vietname (27), e os detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto).