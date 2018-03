Portugal discute um lugar no pódio da Algarve Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Mar, 2018, 09:11 / atualizado em 06 Mar, 2018, 09:11 | Futebol Internacional

Portugal derrotou a Noruega, por 2-0, com uma exibição de alto nível e garantiu o segundo lugar do Grupo A, com os mesmos pontos da Austrália, o que lhe permite a presença no jogo que dá direito a conquistar o último lugar do pódio.



Com golos de Cláudia Neto e Diana Silva foi possível, pela primeira vez, a seleção lusa derrotar a representação nórdica.



No final do encontro o treinador nacional Francisco Neto mostrou-se muito satisfeito e orgulhoso da exibição das suas comandadas.





Também Diana Silva se mostrou satisfeita por a equipa começar a juntar as exibições aos resultados.Portugal ir discutir o último lugar do pódio com a Austrália, num encontro que se irá realizar em Albufeira, na quarta-feira, a partir das 15h00.A luta pelo troféu está agendada também para quarta-feira, às 18h30, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.