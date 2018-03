Portugal e Egito medem forças a pensar no Mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Mar, 2018, 08:36 / atualizado em 23 Mar, 2018, 08:36 | Futebol Internacional

O jogo com transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1 será aproveitado pelos jogadores portugueses para voltarem a estar juntos e consolidar processos de jogo.



Quanto a um resultado positivo reforça o prestígio de um grupo que o selecionador Fernando Santos vê satisfeito e unido, como registou o jornalista David Carvalho na conferência de imprensa de antevisão da partida.





Junto da seleção está o jornalista Fernando Eurico que regista tudo o que de importante acontece à volta do jogo. No Estádio Letzigrund é a segunda vez que a seleção atua, na estreia defrontou a Itália e perdeu. No histórico de jogos com o Egito a equipa das quinas leva três desafios realizados com duas vitórias e uma derrota. O desaire remonta a1928.As principais figuras das duas equipas, Cristiano Ronaldo e Salah, reencontram-se nos relvados dois anos depois. O português levou sempre a melhor.À margem do encontro os emigrantes podem ver de perto a taça de campeão da Europa conquistada por Portugal, durante a tarde desta sexta-feira.Depois deste embate com o Egito segue-se o encontro com a Holanda, três dias mais tarde, às 19h30, de segunda-feira, em Genebra.Recorde-se que depois destes particulares, Portugal já tem agendados mais três, em 28 de maio com a Tunísia em Braga, em 2 de junho na Bélgica, e em 7 de junho com a Argélia em solo luso.A 9 de junho, a comitiva lusa parte para a Rússia, onde começa o Mundial2018 em 15 de junho, frente à Espanha. No dia 20, mede forças com Marrocos e, no dia 25, com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do grupo B.