Portugal perde mas segue para Ronda de Elite de acesso ao Europeu feminino de sub-19

Lusa 23 Out, 2017, 17:37 | Futebol Internacional

A Noruega terminou invicta o torneio de apuramento, contando por vitórias os três jogos realizados, sem sofrer qualquer golo (15-0), enquanto Portugal foi segundo, com triunfos frente às seleções da Irlanda do Norte, por 2-0, e do Chipre, por 7-0.



A seleção norueguesa chegou à vantagem através de um livre direto cobrado pela capitã Noor Hoelsbrekken Eckhoff, aos 63 minutos, que fez a bola sobrevoar a barreira e apanhou completamente de surpresa a guarda-redes Inês Pereira.



Cinco minutos volvidos, a Noruega elevou a vantagem para 2-0, por Andrea Norheim, quatro minutos após ter entrado em campo, com um 'chapéu' longo, praticamente do mesmo local do livre que deu o primeiro golo, que voltou a surpreender Inês Pereira.



À mesma hora em que a Noruega vencia Portugal, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, a Irlanda do Norte derrotava o Chipre, por 2-1, em Nelas, no outro encontro da última jornada do grupo 5, e fechava o apuramento no terceiro lugar.