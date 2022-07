Portugal prepara estreia no Europeu de futebol feminino

Após a melhor fase de qualificação da história da equipa das quinas, o conjunto liderado por Francisco Neto caiu no "play-off" de acesso à competição que decorre até ao final do mês de julho em Inglaterra, aos pés da Rússia, mas o afastamento da seleção russa, devido ao conflito armado contra a Ucrânia, abriu a porta às portuguesas.





Ao contrário do que aconteceu em 2017, altura da primeira participação, Portugal chega muito mais experiente ao Europeu, devido ao forte crescimento da modalidade no país com a forte aposta de alguns clubes na profissionalização das suas equipas e também no desenvolvimento dos escalões de formação, que tornaram a jogadora portuguesa capaz de discutir os jogos contra qualquer adversário.





Outra diferença é o facto de Portugal não ser a seleção menos cotada em termos de ranking das 16 que marcam presença no Euro 2022. A equipa das quinas ocupa o 30.º posto, acima da Irlanda do Norte, 47.º, e um lugar atrás da Finlândia, 29.ª.





Em relação ao grupo que integra, o C, a exigência é enorme: Países Baixos, atual detentor do título europeu; a Suécia, número 2 do ranking mundial e vice-campeã olímpica; e a Suíça, 20.ª, na teoria a mais acessível para o conjunto português.





Esta presença é um sinal do desenvolvimento do futebol feminino português no contexto internacional.





As dificuldades ainda são muitas mas a capacidade para lutar por patamares mais altos é outra.





Portugal tem legitimidade para sonhar, mas sempre consciente das dificuldades, que serão muitas neste Europeu. O objetivo é superar o que foi feito em 2017, sempre com os pés bem assentes na terra.