Portugal será cabeça de série no sorteio da Rússia

Mário Aleixo - RTP 11 Out, 2017, 08:15 / atualizado em 11 Out, 2017, 08:39 | Futebol Internacional

Em definitivo será o “ranking” da FIFA deste mês, atualizado no próximo dia 16, a confirmar as equipas pré-designadas, sendo que a formação das quinas manterá o terceiro lugar na classificação de setembro graças à vitória frente à Suíça.



Já se sabe que Portugal evitará na fase de grupos do Rússia’2018, a seleção anfitriã, a campeã mundial Alemanha, Brasil, Bélgica e Polónia.



A seleção portuguesa conseguiu pela sétima vez a qualificação para a fase final de um campeonato do mundo de futebol, as outras seis foram em: 1966 Inglaterra (3º lugar), 1986 México (17º), 2002 Coreia do Sul/Japão (21º), 2006 Alemanha (4º), 2010 África do Sul (11º) e 2014 Brasil (18º).



No palmarés da seleção de Portugal consta ainda a presença em sete fases finais de campeonatos da Europa, a saber: 1984 França (3º), 1996 Inglaterra (5º), 2000 Bélgica/Holanda (3º), 2004 Portugal (2º), 2008 Áustria/Suíça (7º), 2012 Polónia/Ucrânia (3º) e 2016 França (campeã).



Eis a lista das 23 seleções já qualificadas para a fase final do campeonato do mundo de futebol, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho:



ÁFRICA: Nigéria e Egito;



ÁSIA: Irão, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita;



AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS: México, Costa Rica e Panamá;



AMÉRICA DO SUL: Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia;



EUROPA: Rússia (anfitriã), Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Polónia, Sérvia, Islândia, Portugal e França.

Corrida aos bilhetes para a Rússia

Quem quiser candidatar-se à compra de bilhetes para o Mundial, a primeira fase de venda aleatória na página da FIFA na Internet termina quinta-feira.



Até agora foram pedidos dois milhões de ingressos mais de 30 por cento fora da Rússia, país que vai acolher a prova no próximo Verão.