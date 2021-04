Português Horácio Gonçalves é o novo selecionador moçambicano de futebol

Horácio Gonçalves, que era técnico do Costa do Sol, campeão em título do campeonato moçambicano, substitui o compatriota Luís Gonçalves, afastado em março, após Moçambique falhar o apuramento para a Taça Africana das Nações (CAN).

O novo técnico da seleção, de 58 anos, chegou a Moçambique em 2018, tendo somado cinco títulos na liderança do Costa do Sol, nomeadamente o título nacional, após 12 anos de jejum, duas Supertaças, uma Taça de Moçambique e o torneio de abertura da cidade de Maputo.

Em entrevista à Lusa, em fevereiro do último ano, Horácio Gonçalves atribuiu ao sacrifício e à dedicação a conquista de cinco títulos de futebol moçambicano.

"É um conjunto de situações [que permitiram o sucesso]: o empenho, a dedicação, no dia-a-dia, a compreensão e o sacrifício dos jogadores e o apoio, naturalmente, da direção. Aquilo que eu tentei fazer foi aliar a experiência que adquiri em Portugal a uma adaptação rápida à realidade do futebol moçambicano ", referiu o técnico natural de Guimarães.

Moçambique foi eliminado do apuramento para a CAN, ao perder em casa por um a zero frente a Cabo Verde, terminando em último lugar do Grupo F, com quatro pontos.