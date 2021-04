PSG e Mónaco apuram-se para as meias-finais da Taça de França

Os parisienses, com o internacional português Danilo Pereira no "onze", adiantaram-se no marcador aos nove minutos, com um golo do argentino Mauro Icardi, e dilataram a vantagem aos 23, através de um autogolo de Vincent Manceau.



No segundo tempo, o brasileiro Neymar aumentou a vantagem, aos 65 minutos, antes de Icardi fixar o resultado e consumar o "hat-trick", aos 68 e 90, sendo que o segundo da conta pessoal nasceu de uma jogada de génio de Angel di María, que assistiu o compatriota com um cruzamento de letra.



O PSG, que venceu cinco das últimas seis edições da Taça gaulesa, garantiu a sétima presença consecutiva nas meias-finais da prova, num encontro no qual o português Mathias Lage foi titular no Angers.



No último e também mais apetecível encontro desta eliminatória, o Mónaco assegurou a qualificação para as meias-finais quatro anos depois, ao vencer por 2-0 na visita ao Lyon, que jogou reduzido a 10 elementos desde os 51 minutos, por expulsão de Sinaly Diomandé.



Os monegascos aproveitaram a vantagem numérica e inauguraram o marcador aos 54 minutos, numa grande penalidade convertida por Ben Yedder, que pouco depois assistiu o alemão Kevin Volland para o segundo golo, aos 61.



O extremo internacional luso Gelson Martins foi suplente utilizado no Mónaco, tendo sido lançado para os últimos minutos da partida, enquanto Florentino não saiu do banco monegasco.



Paris Saint-Germain e Mónaco juntam-se a Montpellier e ao surpreendente Rumilly-Vallières, do quarto escalão, nas meias-finais da Taça de França, cujo sorteio se realiza no domingo.