PSG lidera isolado em França após vencer por 3-0 em Nantes

Dois golos espanhóis, de Ander Herrera e Pablo Sarabia, um de Kylian Mbappe e ainda uma grande penalidade parada pelo guarda-redes Keylor Navas, a travar a reação do Nantes, foram decisivos para este novo sucesso dos parisienses.



Depois de perder nas duas primeiras jornadas, o PSG já comanda de forma impressiva em França, mesmo sem contar com Neymar, Icardim Verrati, Bernat ou Draxler, lesionados, ou Di María, suspenso.



Quem 'pegou' bem na equipa é o português Danilo, mais uma vez titular, uma situação que tem sido a regra desde que chegou à equipa, há menos de um mês.



O Nantes dominou na primeira parte, mas na hora de rematar para marcar não teve acerto. Após o intervalo, o PSG regressou moralizado e encarreirou para o que acabou por ser um triunfo fácil.



Primeiro, foi Ander Herrera, da zona de penálti, servido pelo passe da esquerda de Kylian Mbappe (47 minutos).



Com uma hora de jogo, Mbappe sofre falta na área e o próprio converteu o 'castigo máximo' para o 2-0 para os visitantes (65).



Pouco depois, o Nantes teve a sua grande ocasião com um penálti também. Kader Bamba rematou, mas Keylor Navas atirou-se para o lado certo e evitou o golo.



Já na reta final de um jogo controlado, e com jogadores substituídos para serem poupados para a Liga dos Campeões, na quarta-feira contra o RB Leipzig, Sarabia aproveitou um erro defensivo dos locais e 'carimbou' o 3-0 (88).



No campeonato, o PSG chega aos 21 pontos, mais três do que o Lille, que tem um jogo a menos, e do que o Rennes, que esta tarde se impôs ao Brest por 2-1.