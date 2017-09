PSG sem Neymar perde os primeiros pontos em França

Lusa 23 Set, 2017, 18:37 | Futebol Internacional

O treinador Unai Emery não incluiu o internacional brasileiro na convocatória e o PSG baqueou, apesar de ter dominado claramente o jogo, como indicam as estatísticas, frente a um adversário que teve o defesa Pedro Mendes a atuar os 90 minutos.



No último jogo, Neymar e o uruguaio Cavani, no clube desde 2013, desentenderam-se por duas vezes em campo no que toca à marcação de bolas paradas/penáltis e, dias de depois, o brasileiro esteve numa noitada em Londres: não se percebe se a ausência é ‘castigo’ a Neymar ou se se confirma o problema num pé e a sua poupança para o desafio de quarta-feira na Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique.



Com este resultado, o PSG soma agora 19 pontos em sete jogos, mais um do que o Mónaco de Leonardo Jardim, que, na sexta-feira, foi golear a casa do Lille, por expressivo 4-0, com João Moutinho e Rony Lopes no ‘onze’.



O campeão francês recebe na terça-feira o FC Porto, na segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões.