PSG vence Angers no dia do regresso de Messi

O jovem avançado Hugo Ekitike, de 20 anos, inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, para a formação parisiense, mas esta, a despeito do domínio que exerceu, só voltou a marcar aos 72, pelo inevitável Lionel Messi, que ainda não tinha pisado os relvados depois da conquista do Mundial2022 pela Argentina.



Pelo PSG foram titulares os internacionais portugueses Danilo Pereira e Vitinha, mas este seria substituído perto do final da partida, aos 86 minutos, pelo jovem Chadaille Bitshiabu.



Com este triunfo, a equipa da capital reforçou a liderança, com 47 pontos, beneficiando do empate a dois golos do Lens em Estrasburgo, que lhe confere uma vantagem de seis pontos sobre o seu oponente, que segue na segunda posição, com 41.