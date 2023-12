Qarabag domina no Azerbaijão e tem toque "luso" no confronto com o Braga

A equipa do longínquo país do leste europeu, que dista cerca de cinco mil quilómetros de Portugal, foi segunda classificada do Grupo H da Liga Europa e lidera isolada o campeonato interno, que venceu nove vezes nas últimas 10 edições.



Na Liga Europa, os azeris só perderam com os alemães do Bayer Leverkusen, atuais líderes da Bundesliga, fora por 5-1 e em casa por 1-0.



No Qarabag alinham vários jogadores que passaram recentemente pelo futebol português e que podem ser úteis ao treinador azeri Gurban Gurbanov na análise à turma de Artur Jorge.



São eles os brasileiros Matheus Silva (ex-Farense e ex-Moreirense), Júlio Romão (ex-Santa Clara) e Juninho (ex-Estoril Praia e ex-Desportivo de Chaves), o colombiano Kevin Medina (ex-Académico de Viseu e ex-Desportivo de Chaves, entre outras equipas) e os cabo-verdianos Patrick Andrade (ex-Moreirense, ex-Famalicão e ex-Salgueiros, entre outras) e Leandro Andrade, com formação no Sporting e internacional A por Cabo Verde, que alinhou no Olhanense e Fátima como sénior.



Vesovic, experiente defesa direito internacional por Montenegro, é figura importante na defesa, sendo que será baixa no primeiro jogo, por ter sido expulso na quinta-feira, no último jogo dos azeris no Grupo H da Liga Europa, na vitória por 2-1 sobre os suecos do HK Hacken.



O defesa central de 32 anos Badavi Huseynov, no clube há muitos anos e internacional pelo Azerbaijão, é também um esteio defensivo.



No meio-campo, destacam-se os internacionais argelino e montenegrino Yassine Benzia e Jankovic, respetivamente.



O primeiro foi internacional francês nos escalões jovens, até optar pela seleção A da Argélia, e conta com passagens por Lille (entre outros clubes franceses), Fenerbahçe (Turquia) ou Olympiacos (Grécia).



Já Jankovic jogou na Serie A italiana pelo SPAL 2013, tendo antes sido figura nos sérvios do Partizan.



No ataque, Juninho tem sido a grande figura, com 15 golos (12 no campeonato e três na Europa), coadjuvado pelo marroquino Zoubir e pelo francês Hamidou Keyta, com uma fugaz passagem pelo Santa Clara em 2021/22.



O Qarabag joga no Estádio Olímpico de Baku, com capacidade para quase 70 mil pessoas.



A equipa orientada por Artur Jorge, terceira do Grupo C da Liga dos Campeões, atrás de Real Madrid e Nápoles e à frente do Union Berlim, vai receber os azeris no dia 15 de fevereiro de 2024, deslocando-se ao Azerbaijão uma semana depois, em 22 de fevereiro.