Questões burocráticas atrasam oficialização de negócio de João Félix

Foto: Lusa

Está em Madrid mas ainda não foi confirmado como novo jogador do Atlético Madrid. Falta apenas a confirmação oficial para que João Félix seja jogador dos "colchoneros" a troco de 120 milhões de euros.



Entretanto, Diego Simeone, Treinador do Atlético, disse a propósito da transferência de João Félix: "Estamos a trabalhar nisso. É uma das opções. O Atlético historicamente compra jogadores para os desenvolver como Oblak, Gimenez e Griezmann. Queremos um rapaz com talento e que possa absorver as nossas ideias". Declarações de Simeone em declarações à Fox Sports, da Argentina.



Na capital espanhola está também o jornalista Gonçalo Ventura. A transferência está iminente mas faltam ainda acertar alguns detalhes face ao montante envolvido.