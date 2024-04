Rafael Leão marca mas AC Milan fica-se pelo empate com o penúltimo da Série A

A equipa anfitriã entrou a todo o gás no jogo da 32.ª jornada da prova, chegando rapidamente ao 2-0, com golos marcados por Andrea Pinamonti, quatro minutos, e pelo francês Armand Lauriente, aos 10, antes de o avançado português reduzir, aos 20, após uma boa iniciativa individual.



Na segunda parte, Lauriente bisou, aos 53 minutos, e recolocou em dois golos a vantagem do Sassuolo, 19.º e penúltimo classificado, antes de o AC Milan reagir e restabelecer a igualdade, graças aos remates certeiros do sérvio Luka Jovic, aos 59, e do suíço Noah Okafor, aos 84.



Os ‘rossoneri’ mantiveram no segundo lugar da Série A, com seis pontos de vantagem sobre a Juventus, terceira posicionada, que no sábado empatou 0-0 no estádio do Torino, e a 13 de distância do Inter Milão, que se podem transformar em 16 se o líder vencer ainda hoje na receção ao Cagliari (14.º).



O Nápoles continua longe do nível exibido na época passada, que lhe permitiu sagrar-se campeão, e não foi além do empate 2-2 na receção ao Frosinone, primeira equipa acima da ‘zona vermelha’, no 17.º lugar, que ainda desperdiçou uma grande penalidade, pelo argentino Matias Soule, aos 30 minutos.



O marroquino Walid Cheddira bisou para os visitantes, aos 50 e 73 minutos, depois de Matteo Politano (16) e de o nigeriano Victor Osimhen (63) terem colocado em vantagem os napolitanos, oitavos colocados, que terminaram em inferioridade numérica, devido à expulsão do português Mário Rui, aos 90+9.