Rafael Leão marca no empate a 1-1 do AC Milan com a Atalanta

O AC Milan, que vinha de uma derrota na Série A em casa do Monza (4-2), chegou cedo à vantagem, com um golo aos três minutos por Rafael Leão (1-0), mas a Atalanta empatou pelo neerlandês Teun Koopmeiners (1-1), aos 42, de grande penalidade.



A formação milanesa segue na terceira posição do campeonato transalpino, com 53 pontos, ficando mais longe do líder destacado Inter Milão (66) e da ‘vice’ Juventus (57), que venceram Lecce (4-0) e Frosinone (3-2), respetivamente.



A Atalanta, que vinha de uma série de quatro vitórias consecutivas na Série A, ocupa o quinto lugar, com 46 pontos.



O Inter Milão goleou hoje por 4-0 em casa do Lecce e elevou para sete os triunfos consecutivos na Liga italiana, que lidera com nove pontos sobre a Juventus e menos um jogo.



Com golos do argentino Lautaro Martínez, aos 15 e 56 minutos, Davide Frattesi, aos 54, e do neerlandês Stefan de Vrij, aos 67, o confortável líder Inter Milão impôs ao Lecce a sua sexta derrota nos últimos sete jogos da Série A.



O Inter Milão, com um jogo em atraso, soma 66 pontos, com nove de vantagem sobre a Juventus, segunda, com 57, que regressou aos triunfos após um jejum de quatro jogos na receção ao Frosinone (3-2), com um golo de Rugani, já em tempo de descontos.



Com o português Tiago Djaló no banco, a Juventus adiantou-se no marcador aos três minutos, com um golo de Vlahovic, mas, aos 27, já perdia por 2-1, após os tentos de Cheddira (14) e Brescianni (27).



Ainda antes do intervalo, aos 32 minutos, Vlahovic 'bisou' e empatou a partida, mas o golo de Rugani, aos 90+5, acabou por dar a vitória à Juventus e pôr fim a uma série de quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates.



O Frosinone, que segue na 16.ª posição, acabou por somar, em Turim, a quarta derrota consecutiva e o quinto jogo sem vencer.



O campeão italiano Nápoles, com o português Mário Rui no banco, continua irreconhecível e empatou 1-1 em casa do Cagliari, em que chegou à vantagem com um golo do nigeriano Victor Osimhen, aos 65, mas sofreu o empate pelo angolano Zito Luvumbo, aos 90+8.



O Nápoles, que não ganha há três jornadas, segue na nona posição, com 37 pontos, a 29 do líder Inter Milão, enquanto o Cagliari segue no 19.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção, com 20, em igualdade pontual com Sassuolo (17.º) e Verona (18.º).