Raúl Jiménez relança "Wolves" na Premier League

Esta vitória é a segunda consecutiva dos "Wolves" após um ciclo de três derrotas e deixa a equipa na sexta posição, com os mesmos pontos do quarto, de novo a lutar pelos lugares europeus.



O antigo jogador do Benfica, melhor marcador da sua equipa, resolveu o jogo aos 70 minutos, com um ressalto e alguma sorte, a valer três pontos no que era considerado uma deslocação complicada.



Jiménez, servido por Kilman, rematou de fora da área e a bola bateu na cabeça de um defesa do Leeds, traindo o guarda-redes francês Illan Meslier.



Apesar da magreza do resultado, o jogo foi bem disputado com várias ocasiões para golo, de lado a lado.



Logo de início, o Leeds teve um golo anulado, por fora de jogo de Patrick Bamford, e Rui Patrício esteve impecável a salvar outra ocasião, de Rodrigo Moreno.



Como tem sido imagem de marca da equipa do Wolverhampton, quase metade dos titulares eram portugueses - além do guarda-redes. João Moutinho, Nélson Semedo, Podence e Pedro Neto, enquanto que Rúben Neves foi suplente utilizado.



Do lado do Leeds, a lateral direita foi entregue a Hélder Costa.



Na segunda parte, os "lobos" tomaram conta do meio campo e foram mais ofensivos, tendo também um golo anulado por fora de jogo e uma grande ocasião de Podence, antes do remate feliz do mexicano.



No outro jogo de hoje da Premier League, em dia de fecho da quinta jornada, West Bromwich Albion e Burnley não conseguiram sair do 0-0 e continuam ambos nos lugares do último quarto da tabela.



Após cinco jornadas, o campeonato inglês é comandado pelo Everton, com 13 pontos, seguido por Aston Villa, com 12, Liverpool, com 10, e Leicester, Arsenal e Wolverhampton, com nove.