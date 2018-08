Real e Atlético à conquista da supertaça europeia

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Ago, 2018, 09:43 / atualizado em 15 Ago, 2018, 09:44 | Futebol Internacional

Na história dos dérbis entre “merengues” e “colchoneros” o jogo abre um novo ciclo da era pós-Ronaldo.



O desafio marca também a estreia de Julen Lopetegui no comando do Real Madrid.



É a primeira vez que a supertaça europeia é discutida por clubes da mesma cidade.



O encontro apresenta um conjunto “blanco” a tentar gerir a saída de Ronaldo e um “atleti” reforçado e onde sobressai Thomas Lemar, o ex-monegasco e campeão do mundo.



No lançamento do jogo o treinador dos “merengues”, Julen Lopetegui, fez questão de lembrar: “Temos de consolidar os êxitos mas sem olhar para trás”.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico dos “colchoneros”, Diego Simeone, espicaçou o adversário e referiu: “Lopetegui é que tem de ver o que ganha e perde sem Ronaldo. Nunca me senti inferior”.Os dados estão lançados para uma final que quer se queira quer não será sempre um exame ao Real pós-CR7.