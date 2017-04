Real Madrid anuncia 635 lugares de época indevidamente usados com FC Barcelona

Lusa 28 Abr, 2017, 21:37 / atualizado em 28 Abr, 2017, 21:37 | Futebol Internacional

A colaboração entre o Real Madrid e as forças de segurança do Estado prossegue e o clube 'merengue' comunicou publicamente que, fruto de uma nova intervenção em coordenação com a Polícia Municipal de Madrid, foram apreendidos 635 lugares de época utilizados indevidamente pelos titulares dos mesmos.



Aos sócios do Real Madrid é expressamente proibido a venda dos seus lugares de época sem autorização do clube.



Antes do clássico de domingo, a Comissão de Disciplina já tinha aberto 1.450 processos para expulsão de sócios por venda dos seus lugares de época.



O clube madrileno reafirmou, através de um comunicado, a sua "firme intenção de continuar a trabalhar para combater esta prática ilegal pela única via ao seu alcance, em colaboração e coordenação com as forças policiais".



O encontro frente ao FC Barcelona, para a Liga espanhola, terminou com o triunfo dos catalães por 3-2. Decidiu o argentino Lionel Messi com dois golos, o último aos 90+2 minutos, na derradeira jogada do encontro.