Real Madrid contrata lateral-esquerdo francês Ferland Mendy ao Lyon

"É um lateral que faz todo o corredor, fisicamente poderoso, conhecido pela sua velocidade e capacidade de antecipação. Incorpora-se no ataque com perigo", elogiam os `merengues`, no seu site.

O Real Madrid não revela os valores da transferência, mas os `media` espanhóis falam em 48 milhões de euros mais cinco por objetivos, num contrato válido por seis épocas, até 2025.

O clube destaca o facto de Mendy ter sido eleito o melhor lateral-esquerdo da Liga francesa nas últimas duas épocas.

Mendy é produto das camadas jovens do Le Havre (2015-17), tendo posteriormente sido transferido para o Lyon, no qual alinhou nas últimas duas épocas.

O reforço dos `blancos`, que será treinado pelo compatriota Zinedine Zidane, vai ser apresentado em 19 de junho.