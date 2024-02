Real Madrid empata com Rayo Vallecano e pode permitir aproximação do Girona

O Real Madrid, líder da Liga espanhola de futebol, empatou hoje 1-1 no terreno do Rayo Vallecano, em jogo da 25.ª jornada, e pode permitir a aproximação do Girona, segundo classificado.

O antigo avançado do Benfica Raúl de Tomás empatou a partida, na conversão de uma grande penalidade, aos 27 minutos, assegurando um ponto à formação de Vallecas, que estreou o treinador Íñigo Pérez, ‘anulando’ o tento de Joselu, logo aos três.



O Real Madrid, que terminou o encontro em inferioridade numérica, devido à expulsão com cartão vermelho direto de Carvajal, aos 90+5, somou o quinto empate em LaLiga, que lidera com 62 pontos.



Os ‘merengues’ somam mais seis pontos do que o Girona, que, nesta ronda, visita o Athletic Bilbau, na segunda-feira, tendo agora mais próximos o FC Barcelona, que venceu no sábado por 2-1 no terreno do Celta de Vigo, e o Atlético de Madrid, que goleou em casa o Las Palmas, a sete e 10 pontos, respetivamente.



Apesar de ter somado a oitava jornada sem vencer, o Rayo Vallecano, que contou com Miguel Crespo na última meia hora de jogo, quebrou uma série de três derrotas seguidas, conquistando um ponto que lhe permitiu subir provisoriamente ao 14.º posto, com 25.