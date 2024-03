Real Madrid goleia Celta de Vigo, mas beneficia de dois autogolos

O extremo brasileiro Vinícius Júnior abriu o marcador aos 21 minutos, mas o jogo acabaria por se tornar bem mais difícil para o Real Madrid do que o resultado final deixa perceber, com a vantagem mínima a ser quebrada já no último quarto de hora da partida.



A equipa de Vigo fez dois autogolos em nove minutos, aos 79 e 88, o primeiro através do guarda-redes Vicente Guaita, em cujo corpo a bola cabeceada pelo central alemão Antonio Rüdiger foi embater antes de entrar na sua baliza, e o segundo pelo central Carlos Domínguez, ao tentar cortar a bola vinda de um cruzamento.



Estes dois lances infelizes acabaram por contribuir para a goleada, que seria consumada aos 90+4 minutos pelo médio turco Arda Güler - que tinha sido lançado em campo aos 77 -, após assistência de Dani Ceballos.



Nos outros jogos de hoje, o Alavés recebeu e venceu o Rayo Vallecano, por 1-0, com um golo Andoni Gorosabel, aos 44 minutos, e o Athletic Bilbau foi a Las Palmas impor-se por 2-0, com um golo do avançado Gorka Guruzeta e um autogolo do central Saul Coco.



O médio português Miguel Crespo, ex-Estoril Praia, foi a jogo na equipa do Rayo Vallecano ao substituir, aos 63 minutos, o médio Kike Pérez.



O Real Madrid lidera o campeonato com 69 pontos, seguido do Girona, com 62, do FC Barcelona, com 61, do Atlético de Madrid, com 55, e do Athletic Bilbau, com 53, e que ameaça o quarto lugar dos ‘colchoneros’, que dá acesso à Liga dos Campeões.



A 28.ª jornada prossegue hoje com a partida entre o Betis e o Villarreal, que se disputa em Sevilha.