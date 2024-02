Numa partida em que o árbitro foi o primeiro a ser substituído entre as três equipas, devido a problemas físicos, Modric, de 38 anos, decidiu o encontro já perto do fim, aos 81 minutos, com um grande golo de fora da área, reforçando a liderança do "merengues".O Real soma 65 pontos na frente da La Liga, mais oito do que o FC Barcelona, segundo classificado, e mais nove do que o Girona, terceiro e que ainda recebe o Rayo Vallecano, na segunda-feira, no fecho da ronda.