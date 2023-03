Real Madrid vence Espanyol com reviravolta no marcador

Sem vencer há três jogos, com empates na Liga diante do Atlético Madrid (1-1) e Bétis (0-0) e derrota na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei com o FC Barcelona (1-0), o Real Madrid procurava o regresso aos triunfos.



A entrada não podia ter sido pior, com Joselu a fazer o 1-0 para os catalães, aos oito minutos, num lance em que Camavinga, mal posicionado, se viu batido em corrida, antes do cruzamento de Ruben Sánchez, aos oito minutos.



A desvantagem não atemorizou o Real Madrid, que, ainda antes do final da primeira parte, deu a ‘cambalhota’ no marcador.



O primeiro golo (1-1) resultou de uma iniciativa de Vinicius Júnior, no movimento clássico desde o lado esquerdo, à procura de espaço para o remate, aos 22 minutos, e no segundo foi Éder Militão a subir para responder a um cruzamento, aos 39.



Sem Karim Benzema, lesionado, o Real Madrid apenas garantiu o golo da tranquilidade já nos descontos, com Nacho a ‘cavalgar’ metros e a isolar Marco Asensio (90+3) para o 3-1 e para a vitória que deixa a equipa a seis pontos do líder FC Barcelona.



O ‘Barça’ tem menos um jogo, defrontando nesta jornada fora o Athletic Bilbau, no domingo.