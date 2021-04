Real vence "Barça" e iguala A. Madrid na liderança

Neste duelo da 30.ª jornada, Benzema deu o mote ao marcar aos 13 minutos. Kroos, de livre, fez o mesmo e colocou o resultado em 2-0 ao intervalo.





Na segunda metade, a equipa catalã foi atrás do prejuízo e só aos 60 minutos logrou alcançar o golo, por Mingueza.





A vitória do Real ficou em perigo, mesmo a terminar, quando o jovem Moriba atirou ao ferro da baliza da equpa da casa. Trincão esteve em campo a partir dos 81'.





Com este triunfo, o Real Madrid confirma a recuperação e deixa a equipa rival de Madrid bem pressionada na liderança, ambas com os mesmos 66 pontos, embora o Atlético Madrid apenas jogue este domingo frente ao Betis, e ainda conta com menos uma partida realizada.





O Barcelona está na terceira posição a apenas 1 pontos dos líderes da La Liga.