Reinaldo Rueda deixa seleção do Chile

"A Federação de futebol do Chile (FFCH) anuncia que o diretor técnico Reinaldo Rueda chegou a acordo para deixar de estar à frente da seleção chilena", revela a FFCH, em comunicado.



Aquela federação está agora à procura de um novo selecionador para que este comande a equipa nos jogos previstos para março da fase de qualificação da zona sul-americana para o Mundial do Qatar de 2022.



Rueda, cujo principal resultado à frente da seleção chilena foi o quarto lugar na Copa América de 2019, disputada no Brasil, é o favorito para render o português Carlos Queiroz, demitido no início do mês de dezembro, à frente da seleção colombiana.