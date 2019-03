Renato Sanches admite deixar o Bayern de Munique

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Mar, 2019, 11:18 / atualizado em 21 Mar, 2019, 11:18 | Futebol Internacional

"Não estou feliz aqui", atirou o médio de 21 anos àquela publicação, numa entrevista curta em que demonstrou a frustração por "trabalhar muito" e continuar de fora das escolhas do treinador, o croata Niko Kovac.



Com contrato até 2021, Sanches fez este ano 21 jogos pelos bávaros, em todas as competições, mas quase sempre como suplente e com poucos minutos, e ficou de fora da mais recente convocatória da seleção portuguesa, ao serviço da qual se sagrou campeão europeu em 2016.



À Kicker, o ex-jogador do Benfica admite que poderá "ter de procurar outro clube" para poder "jogar mais".



A última vez que o internacional luso foi titular, que é também a última vez em que atuou mais de 30 minutos no mesmo jogo, foi em 24 de novembro de 2018, com o Fortuna Dusseldorf (3-3).



Renato Sánchez conta 14 jogos na "Bundesliga", apenas quatro como titular, um na Taça da Alemanha e seis na Liga dos Campeões, prova em que marcou o seu único tento da época, no Estádio da Luz, frente ao Benfica (2-0), em 19 de setembro.





O jovem futebolista não tem tido uma adaptação fácil nos alemães, aos quais chegou depois do Euro'2016, proveniente dos encarnados, e chegou a estar emprestado ao Swansea, na temporada transata, antes de regressar.