Renato Sanches volta aos treinos no Lille após mês e meio de fora

Após cerca de um mês e meio de ausência, o jogador luso, de 23 anos, voltou a trabalhar no relvado às ordens de Jocelyn Gourvennec, o técnico da equipa dos portugueses José Fonte, Xeka e Tiago Djaló.Um vídeo publicado pelos franceses mostra o médio a exercitar-se com bola, tendo recuperado do problema no joelho, ao qual foi operado.

Ao cabo de oito jornadas, o campeão em título da Ligue 1 é nono, com 11 pontos, vendo com bons olhos o regresso de uma das figuras do plantel.