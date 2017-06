Ricardo Horta promete concentração total

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 10:18 / atualizado em 23 Jun, 2017, 10:18 | Futebol Internacional

"A equipa está tranquila, sabemos o que temos de fazer para poder vencer e passar como melhor segundo, e isso vai-se notar em campo", afirmou o futebolista.





"Estou muito otimista, tento sempre pensar o que pode acontecer de bom, e tanto eu como a equipa queremos ganhar e mostrar qualidade para continuar neste campeonato da Europa", rematou."Temos de estar concentrados no nosso jogo, sabemos que se não vencermos não vamos alcançar o objetivo e acho que o principal é focar no nosso trabalho e no final fazermos as contas", partilhou.Certo, segundo Ricardo Horta, é que a equipa nacional espera "uma Macedónia forte, com bons jogadores", que vai exigir com que Portugal se "apresente ao melhor nível".Portugal defronta esta sexta-feira a Macedónia, na terceira e última jornada do grupo B do Campeonato da Europa de sub-21, que se realiza na Polónia, uma partida em que apenas o triunfo poderá fazer a formação lusa ainda sonhar com o apuramento para as meias-finais da prova.A partida está agendada para as 19h45 em Lisboa, no estádio da cidade de Gdynia, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.O relato é na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico e os comentários de José Nunes.