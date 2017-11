Robinho condenado a nove anos de prisão pela violação de uma jovem

Lusa 23 Nov, 2017, 19:11 | Futebol Internacional

A juíza Mariolina Panasiti, da IX Secção Penal do Tribunal de Milão, condenou Robinho pela violação de uma mulher albanesa, de 22 anos. Na agressão sexual, ocorrida em 22 de janeiro de 2013, quando o brasileiro representava ao AC Milan, participaram outras cinco pessoas.



A procuradoria tinha pedido uma pena de prisão de 10 anos para o futebolista de 33 anos, que atualmente alinha nos brasileiros do Atlético Mineiro.



Em comunicado, o jogador, que negou ter tido qualquer participação no episódio pelo qual foi julgado, disse que “todas as medidas legais” estão a ser tomadas relativamente “a esta decisão de primeira instância”.



Segundo os meios locais, citados pela agência EFE, um amigo de Robinho também foi condenado a nove anos de prisão por participar na violação, enquanto o processo contra as outras quatro pessoas foi suspenso, por não se conhecer a sua identidade ou paradeiro.



Durante o julgamento, a jovem, que deverá receber uma indemnização de 60.000 euros, declarou que conhecia o futebolista, assim como alguns dos seus amigos, e que, naquela noite, esteve com eles e com duas amigas no Sio Café de Milão.



No seu depoimento, revelou que depois de as suas amigas terem deixado o local, o grupo de homens lhe ofereceu bebida até deixá-la inconsciente, anulando assim a sua capacidade de resistir à violação.



Em outubro de 2014, quando foi tornada pública a investigação, o brasileiro negou as acusações.



Em 2009, quando representava o Manchester City, na liga inglesa, o avançado foi investigado pela polícia por uma alegada violação num clube noturno de Leeds, mas, após ter prestados declarações, foi libertado.