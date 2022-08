Roma de Mourinho e Parício `cola-se` ao topo em Itália

O antigo médio do Benfica Brian Cristante, aos 33 minutos, marcou o único golo da partida, com o guarda-redes internacional português Rui Patrício como titular na equipa romana.



Outro guardião luso, Luís Maximiano, estreou-se com uma expulsão pela Lazio, logo aos cinco minutos, ao recolher a bola fora da grande área.



O visitante Bolonha pôs-se em vantagem por intermédio do avançado austríaco Arnautovic, aos 38, mas um autogolo de Silvestri, aos 68, e outro tento de Immobile, aos 79, deram a vitória à outra equipa romana, já depois de o defesa francês dos visitantes Soumaoro ver dois cartões amarelos nos últimos quatro minutos da primeira parte.



No outro jogo da tarde, a Fiorentina recebeu e venceu a Cremonese, por 3-2, estando em superioridade numérica toda a segunda parte após expulsão do médio forasteiro argentino Escalante.



O campeão AC Milan e o rival e vizinho Inter venceram sábado os respetivos compromissos, diante do recém-promovido Lecce (2-1) e da Udinese (4-2), assomando-se ao topo da tabela.



No topo da tabela, juntamente com os emblemas milaneses, com três pontos, encontram-se a Atalanta, vencedora na visita à Sampdoria, por 2-0, o Torino, que triunfou na visita ao Monza (2-1), bem como a Lazio, a Fiorentina, a AS Roma e o Spezia, que bateu o Empoli, por 1-0.



A ronda inaugural do principal campeonato italiano termina segunda-feira com a receção do Verona ao Nápoles e a visita do Sassuolo à Juventus.