Roma, de Mourinho, vai ao play-off e pode encontrar Benfica ou Braga

A primeira ‘vaga’ de jogos confirmou o segundo lugar da Roma no Grupo G, com o Slavia Praga a ficar em primeiro, situação que deixa os italianos num caminho possível dos dois emblemas portugueses, juntando-se na lista, para já, a Toulouse, Rennes e Qarabag.



Na capital italiana, Renato Sanches foi titular no triunfo da Roma sobre o rival moldavo, com golos de Lukaku (11 minutos), Belotti (32) e Pisilli (90+3), mas o resultado foi insuficiente para a formação de Mourinho alcançar o apuramento direto para os oitavos de final, já que o Slavia Praga goleou em casa o Servette (4-0).



Num encontro emocionante, o Villarreal foi a França ‘roubar’ ao primeiro lugar do Grupo F ao Rennes (3-2), obrigando os gauleses a disputar o ‘play-off’, num encontro em que a equipa da casa teve um golo anulado pelo VAR aos 90+12 minutos.



O Liverpool foi surpreendido na Bélgica pelo Union Saint-Gilloise (2-1), mas já tinha confirmado a conquista do Grupo E, com o Toulouse a seguir para o ‘play-off’, e o Bayer Leverkusen fez o pleno no Grupo H com uma goleada em casa sobre o Molde (5-1), com os noruegueses a permitirem a passagem do Qarabg.