Roma, de Mourinho, volta às vitórias ao bater em casa o Nápoles

Num jogo com muitos cartões amarelos para as duas partes, inclusive para os treinadores Mourinho e Walter Mazzarri, e dois vermelhos, ambos para os visitantes, o primeiro golo só surgiu no segundo tempo, por intermédio do capitão romano Lorenzo Pellegrini, aos 76, apenas cinco minutos depois de ter sido lançado em campo.



E o 'inevitável' avançado belga Romelu Lukaku fechou as contas, aos 90+5 minutos, fazendo o seu 13.º golo da época e o oitavo na Serie A, quando a formação da capital já jogava contra apenas nove jogadores.



Aos 66 minutos, Matteo Politano reagiu mal a um puxão e pontapeou um adversário, com o 'matador' nigeriano Victor Osimhen a ser também expulso, mais tarde, por duplo amarelo, aos 86.



Os internacionais portugueses Rui Patrício e Mário Rui foram ambos titulares, na Roma e no Nápoles, respetivamente.



Com a vitória, a Roma ultrapassou o rival de hoje na tabela classificativa, ocupando agora o sexto lugar (que dá acesso à Liga Conferência Europa), com 28 pontos, enquanto o Nápoles, campeão em título, está logo atrás, com 27.



A liderança da Liga transalpina continua a ser do Inter Milão (44 pontos), que hoje derrotou o Lecce por 2-0, com a Juventus, que também venceu na deslocação ao terreno do Frosinone, por 2-1, no segundo posto, com 40.



Em terceiro está o AC Milan, de Rafael Leão, que na sexta-feira empatou na visita à Salernitana (2-2).