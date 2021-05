Roma, de Paulo Fonseca, goleia despromovido Crotone

O nulo que se verificava ao intervalo não fazia supor uma goleada, mas a verdade é que a equipa de Paulo Fonseca, que será substituído no cargo a partir da próxima época pelo seu compatriota José Mourinho, foi demolidora na segunda parte.



Tudo começou com um golo do avançado espanhol Borja Mayoral, aos 47 minutos, mas a quebra do Crotone nos últimos 20 minutos foi avassaladora, com a Roma a marcar aos 70 e 73 minutos, pelo médio Lorenzo Pellegrini, aos 78, pelo médio ofensivo arménio, Henrikh Mkhitaryan, e aos 90, com o ‘bis’ de Mayoral.



A Roma segue em sétimo lugar, com 58 pontos, enquanto o Crotone está ‘afundado’ na tabela classificativa, em último, com 18 pontos apenas.



Horas antes, a Atalanta embalara para a vice-liderança, ao vencer fora o já despromovido Parma, por 5-2, assegurando que se mantém em zona de ‘Champions’ após a 35.ª jornada.



Com o título entregue ao Inter Milão, são os lugares de acesso à Liga dos Campeões, até à quarta posição, que deixam a Atalanta (72 pontos), Nápoles (70), Juventus e AC Milan (ambos com 69 e menos um jogo) e Lazio (64 e menos um jogo), numa grande luta pelos ‘milhões’.



Hoje, a formação de Bérgamo teve uma tarde tranquila no Ennio Tardini, em Parma, apesar dos muitos golos na reta final, o triunfo nunca chegou a estar em risco, depois de chegar a uma vantagem de 3-0, com golos de Malinovsky (12), Pessina (52) e Luís Muriel (77).



O terceiro golo foi o primeiro dos últimos cinco, marcados praticamente em um quarto de hora. Brunetta reduziu para o Parma aos 78, Luís Muriel ‘bisou’ aos 86, Sohm fez o 4-2 para os da casa aos 88, e Miranchuk fixou o resultado em 5-2, aos 90+3.



Em zona oposta na tabela, na luta pela descida, o Cagliari (16.º, com 35 pontos) conseguiu hoje uma importante vitória por 3-1 em casa do Benevento, que é 18.º (31 pontos), três pontos atrás do Spezia (17.º), e quando Crotone e Parma já estão despromovidos.



A jornada acaba por ser positiva para o Cagliari, ao vencer fora um adversário direto na fuga à despromoção, e também para o Torino (15.º), que acabou por somar um ponto no empate 1-1 na visita ao Verona, que tem a permanência assegurada.



Mais cedo, o Sassuolo venceu na visita ao Génova (2-1) e está na luta pelas competições europeias.



Entretanto, decorre o jogo grande da 35.ª jornada, entre a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e o AC Milan, de Rafael Leão e Diogo Dalot, com as duas equipas igualadas em pontos e em luta pela zona de 'Champions'.