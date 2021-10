Roma trava Nápoles

O Nápoles ainda comanda a classificação, com 25 pontos, mas agora por ter melhor saldo de golos que o AC Milan, que no sábado vencera o Bolonha e também só cedeu um empate nos nove jogos disputados, somando os restantes por vitórias.



Mourinho vibrou intensamente com o jogo de hoje, protestou muito e acabou por ser expulso pelo árbitro a dez minutos do fim da partida (acumulação de amarelos), quando o jogo do estádio olímpico de Roma estava bem intenso e podia 'cair' para qualquer lado.



Os napolitanos estiveram melhor no conjunto dos 90 minutos, mais ofensivos e a enviar duas bolas aos 'ferros' de Rui Patrício. Os visitantes, com Mário Rui no 'onze', podem queixar-se de algum azar, num jogo de alta intensidade, com bastantes choques e protestos de parte a parte.



A meio da segunda parte, Giovanni di Lorenzo centrou para o remate do nigeriano Victor Osimhen, no que foi a primeira jogada do Nápoles a terminar no poste. O mesmo avançado africano atirou depois de cabeça novamente ao poste, já com Patrício fora do lance.



Na reação final, os romanos procuraram muito bem o golo, reagiram com garra e um cabeceamento de Mancini por muito pouco falhou o alvo.



Perante 50 mil espetadores no seu estádio, o Roma parece ultrapassar o 'choque' da goleada para a Liga Conferência, 6-1 ante o Bodo Glimt - a pior derrota da carreira de Mourinho.



Na Série A, não encurta distância para os primeiros, mas está firme no quarto lugar, com 16 pontos, menos um do que o Inter de Milão, que ainda hoje defronta a Juventus.



Nos outros jogos da tarde, e envolvendo equipas da segunda metade da classificação, a Salernitana perdeu em casa com o Empoli, por 4-2, e o Sassuolo recebeu e bate o Veneza, por 3-0.