Roma volta a desiludir e perde na ressaca da "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mar, 2019, 08:44 / atualizado em 17 Mar, 2019, 08:44 | Futebol Internacional

A AS Roma continua a desiludir, agora no campeonato italiano | Epa-Elisabetta Baracchi

Mas Andrea Petagna, aos 60 minutos, e também através da marca dos 11 metros, voltou a colocar em vantagem a formação da casa, fixando o 2-1 que se manteve até ao final do encontro. Esta é a primeira derrota desde que o italiano Claudio Ranieri assumiu o comando dos romanos, logo após a eliminação da Liga dos Campeões frente ao FC Porto. Na estreia, o experiente técnico transalpino tinha vencido em casa o Empoli (2-1) em partida a contar para a liga.



A Roma soma agora 47 pontos em 28 partidas e está na quinta posição do campeonato italiano de futebol (só os quatro primeiros têm hipótese de disputar a "champions"), atrás do Inter de Milão que tem 50 pontos e menos um jogo e à frente de Torino e Atalanta, ambos com 44 pontos, sendo que a formação de Bérgamo pode alcançar a pontuação do emblema da capital já este domingo, caso vença o encontro caseiro contra o Chievo.



Sampodria e Bolonha triunfam



Nos outros dois jogos do dia em Itália, o Sassuolo foi batido em casa pela Sampdoria numa partida com oito golos (3-5). O veterano Fabio Quagliarella, de 36 anos, voltou a marcar e lidera a tabela dos melhores marcadores do campeonato transalpino com 20 golos em 21 partidas, mais um golo do que o português Cristiano Ronaldo, que tem 19 golos marcados em 20 encontros. E a boa forma não passou despercebida ao selecionador italiano, Roberto Mancini, que o voltou a convocar para a 'squadra azzurra' quatro anos depois da última chamada.Já o Torino foi surpreendido em casa (2-3) pelo 17.º classificado, o Bolonha, e não aproveitou a escorregadela da Roma para atacar a quinta posição da tabela.