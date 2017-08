Ronaldo, Buffon e Messi um deles é o melhor jogador da época

Mário Aleixo - RTP 24 Ago, 2017, 09:39 / atualizado em 24 Ago, 2017, 09:39 | Futebol Internacional

A votação será feita por 80 treinadores e 55 elementos da imprensa e os prémios entregues esta tarde no Forum Grimaldi, no Mónaco.



Atento à nomeação o jornalista da Antena 1, David Carvalho, está atento aos argumentos que os jogadores têm a seu favor.





Cristiano Ronaldo e Buffon destacaram-se nas campanhas de Real Madrid e Juventus, finalistas da última edição da Liga dos Campeões.O guarda-redes italiano levou mais uma vez a “Juve” à decisão, tendo sofrido apenas três golos até a final.O português foi o grande nome do Real Madrid vencedor da “Champions”, além do principal marcador, com 12 golos.Messi foi o segundo maior goleador, com 11, e caiu nas quartos-de-final.Cristiano Ronaldo venceu o troféu por duas vezes enquanto Lionel Messi se sagrou vencedor em 2014-15.Já Franck Ribéry superou a dupla de astros em 2012-13.Apenas no primeiro ano de atribuição do prémio um jogador venceu sem ganhar a Liga dos Campeões: Andrés Iniesta.