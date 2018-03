Rúben Dias falha estreia pela seleção nacional

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Mar, 2018, 09:01 / atualizado em 19 Mar, 2018, 09:01 | Futebol Internacional

O defesa central do Benfica não deverá juntar-se à seleção nacional que se concentra esta segunda-feira tendo em vista os jogos particulares com o Egito e Holanda nos próximos dias 23 e 26 de março.



O futebolista sofreu um entorse no tornozelo direito no jogo da última jornada do campeonato em Santa Maria da Feira o que irá obrigar a uma paragem de cerca de duas semanas.



Apesar do impedimento físico o jogador é esperado na concentração da seleção nacional esta segunda-feira para ser observado pelo departamento médico da equipa das quinas.



A paragem de duas semanas de Rúben Dias coloca em risco a participação no jogo da Luz diante do Vitória SC (Guimarães) agendado para o último dia de março.



Rúben Dias leva 24 jogos a titular no Benfica e quatro golos marcados, Rúben Dias tem sido um dos jogadores em destaque no sector defensivo da equipa de Rui Vitória.



Eis os jogadores inicialmente convocados pelo selecionador Fernando Santos:



Guarda-redes - Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting)



Defesas - Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), Fábio Coentrão (Sporting), João Cancelo (Inter), José Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rolando (Marselha) e Rúben Dias (Benfica)



Médios - Adrien Silva (Leicester), André Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Rúben Neves (Wolverhampton) e William Carvalho (Sporting)



Avançados - André Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência) e Ricardo Quaresma (Besiktas)