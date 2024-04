Rúben Neves marca e Al Hilal de Jesus está a duas vitórias do título

Depois de uma primeira parte sem golos, os forasteiros adiantaram-se no marcador, aos 57, por intermédio do médio arménio Lucas Zelarayan, após assistência do espanhol Cristian Tello, que passou pelo FC Porto nas épocas de 2014/15 e 2015/16.



Mas, logo no minuto seguinte, o avançado brasileiro Michael restabeleceu a igualdade na partida, da 29.ª jornada, com o Al Hilal a conseguir a reviravolta aos 72, graças a um penálti convertido com sucesso por Rúben Neves.



Já nos descontos, aos 90+17, o defesa Ali Al Bulayhi fez o terceiro, confirmando a 21.ª vitória consecutiva do Al Hilal no campeonato, que lidera a Liga, com 80 pontos, mais 12 do que o Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio.



Quando faltam cinco rondas para fechar o campeonato, bastam duas vitórias para Jorge Jesus devolver o título ao Al Hilal, que, depois de se sagrar tricampeão entre 2019/20 e 2021/22, viu a série ser interrompida na última temporada pelo Al-Ittihad, então sob o comando do técnico luso Nuno Espírito Santo.