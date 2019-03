Rúben Neves vê seleção mais forte com Cristiano Ronaldo

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Mar, 2019, 10:29 / atualizado em 20 Mar, 2019, 11:24 | Futebol Internacional

O médio lembrou que o capitão da equipa nacional está numa forma incrível, com veia goleadora, e aos 34 anos ainda é o melhor do mundo.





“Qualquer equipa do mundo é melhor com Cristiano Ronaldo. É o melhor do mundo e qualquer fica mais forte se pode contar com ele, afirmou Rúben Neves, em conversa com os jornalista antes do treino da seleção com vista ao jogo de sexta-feira com a Ucrânia, do grupo B da fase de qualificação para o Euro’2020.



Satisfeito com os estreantes







Dyego Sousa, Diogo Jota e João Félix estãso a dar os primeiros passos na seleção principal e Rúben Neves garantiu que a integração foi excelente e que até fizeram uma serenata no dia de terça-feira.



Sobre o podem trazer de novo à equipa nacional limitou-se a dizer: "São três excelentes jogadores que vieram ajudar a seleção".



Diogo Jota é colega de equipa de Rúben Neves no Wolverhampton e sobre a chamada do jovem revelou: "Estávamos todos juntos nesse momento e foi uma festa enorme quando o saiu o nome de Diogo. Fiquei muito feliz, porque ele merece estar aqui".



Entrar com o pé direito no Euro'2020







Sobre o Europeu de 2020, Rúben Neves considerou que Portugal tem qualidade para voltar a vencer a competição, mas primeiro tem que bater na sexta-feira a Ucrânia e garantir o apuramento para a fase final.



"A Ucrânia é uma excelente equipa. Fez uma boa campanha na Liga das Nações. Se estivermos no nosso melhor, somos uma equipa muito difícil de bater e queremos entrar a vencer", afirmou.











Compromisso imediato

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, na sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois, a 25 de março, a Sérvia, no mesmo recinto, ambos com início às 19h45.



A seleção nacional vai disputar o Grupo B, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.



Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.



O Portugal-Ucrânia vai ser arbitrado pelo francês Clément Turpin.