Rui Almeida treina Caen e conhece futuro leão Rosier

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Jun, 2019, 12:35 / atualizado em 20 Jun, 2019, 12:35 | Futebol Internacional

Rui Almeida orientava o Troyes, também da 2.° divisão francesa, tendo jogado o primeiro “play-off” de promoção à Ligue 1 – tendo sofrido uma derrota frente ao Lens.O treinador português, de 49 anos, assinou por duas temporadas pelo Caen.Rui Almeida passou praticamente toda a carreira de treinador na sombra na condição de adjunto. Passou pelas camadas jovens do Benfica e pela Associação de Futebol de Lisboa, entrando para o Estoril Praia em 2002.Ensinado por Jesualdo Ferreira, diz quem foi orientado por Rui Almeida, um poliglota, que o lusitano não dava pistas de uma carreira de treinador principal, mas que "sempre foi uma pessoa muito séria que impunha o seu respeito".O técnico conta ainda com passagens pelo Red Star e Bastia (no principal escalão do futebol gaulês). Rui Almeida já ultrapassou a barreira dos 100 jogos em França, algo que só Artur Jorge e Leonardo Jardim haviam conseguido.Rui Almeida conhece bem Rosier apontado como futuro reforço do Sporting.